Inzaghi quer um Inter "intenso" para combater um Benfica "que corre muito"

"Sabemos que é a segunda parte de um jogo importantíssimo. Partimos com uma vantagem, mas sabemos do valor do adversário, será muito difícil. Temos de estar unidos para vencer e estar entre os quatro melhores da Europa", acrescenta.

"Teremos de ser intensos, porque o Benfica é uma equipa que corre muito, que cobre muito bem o campo. Teremos de ser intensos para que sejam menos perigosos", exige Simone Inzaghi, em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com os encarnados, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O treinador do Inter de Milão não baixa a guarda. Inzaghi reconhece que a vantagem de dois golos conquistada na Luz é boa, mas o valor do Benfica mantém os italianos em alerta máximo.

A vitória sobre o Benfica, na 1.ª mão, foi a única do Inter nos últimos oito jogos. A equipa vem de derrota em casa com o Monza, mas Inzaghi desliga esses resultados do jogo da Champions. Tal como não dá grande importância às três derrotas consecutivas do Benfica, numa semana.

"Sabemos que no campeonato não estamos na posição que pretendemos, mas o nosso foco agora é o Benfica, num jogo em que temos uma vantagem, mas em que vamos defrontar um adversário de grande valor. O Benfica perdeu dois jogos num ano e agora três numa semana. Mas, mesmo agora, fez jogos na linha do que tem sido o Benfica", observa.



O Inter, 5.º classificado na Serie A, procura redenção na Europa e está em vantagem sobre o Benfica no duelo pela presenças nas meias-finais da Liga dos Campeões, depois da vitória, por 2-0, na Luz. Esta quarta-feira é dia de decisão, com o jogo da 2.ª mão, em Milão, às 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.