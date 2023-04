Inzaghi já não estranha que lhe apontem a porta de saída do Inter

A cada aparição pública, Simone Inzaghi é confrontado com notícias sobre a sua saída do Inter de Milão, no final da temporada. O assunto já está tão batido que não perturba o treinador. Inzaghi diz que estranho seria não se falar do assunto.

"Não é uma situação estranha, porque tem sido sempre assim. Foi notícia antes de jogarmos com o Barcelona, antes do Porto, antes do Benfica. Estou habituado. Não é um problema que me critiquem. Prefiro que me critiquem a mim do que aos meus jogadores", responde.

O Inter tem a possibilidade de chegar às meias-finais da Liga dos Campeões - defronta o Benfica na quarta-feira, para a 2.ª mão dos quartos de final - e tem sido o percurso europeu a dar margem ao treinador. Na Serie A, a equipa está no 5.º lugar, fora da luta pelo título, e numa série de cinco jornadas sem vencer, frente a adversários como Monza, Salernitana e Spezia.

"Sabemos que estamos a fazer um percurso insuficiente no campeonato. Sentimos problemas, como acontece com outras grandes equipas, mas ainda temos oito jornadas na Serie A e há margem para recuperar", afirma.

Inzaghi, de 47 anos, cumpre a segunda temporada no Inter, depois de ter orientado a Lazio durante seis épocas. De acordo com notícia da "Gazzetta dello Sport", o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, é o pretendido para suceder ao italiano na próxima temporada.