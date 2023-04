António Oliveira demitido do Coritiba

António Oliveira foi despedido do Coritiba. O treinador português deixa o clube, depois da derrota sofrida na 1.ª jornada do Brasileirão, frente ao Flamengo, por 3-0.

O Coritiba está sem vencer há seis jogos (três derrotas e três empates). A equipa ficou fora do estadual, nos quartos de final, eliminada pelo Cascavel, e na Copa do Brasil tinha ainda a 2.ª mão da 3.ª fase para disputar, diante do Sport, após empate a três golos, no jogo da 1.ª mão.



Depois da derrota com o Flamengo, o presidente do Coritiba, Glenn Stenger, pediu "união para reverter este quadro [de resultados]", mas acabou por decidir separar-se do treinador. António Oliveira, de 40 anos, esteve 15 jogos à frente do clube, depois de na temporada passada ter salvado o Cuiabá, atualmente orientado por Ivo Vieira, da despromoção.

É o segundo treinador português a ser demitido no Brasil, esta época, depois de Vítor Pereira ter saído do Flamengo, ainda antes de o campeonato arrancar, já depois de ter perdido a final do estadual para o Fluminense.

O quadro de técnicos portugueses no Brasil fica, agora, reduzido a seis: Abel Ferreira (Palmeiras), Luís Castro (Botafogo), Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino), Renato Paiva (Bahia), Ivo Vieira (Cuiabá) e Pepa (Cruzeiro).