O Marselha venceu o Troyes, por 3-1, em partida da jornada 31 da liga francesa. Destaque para o avançado Vitinha.

O ex-Sp. Braga ainda não tinha marcado em França, mas este domingo bisou, aos 2 e 64 minutos. Também Cengiz Under picou o ponto.

Já pelo Troyes descontou Mama Baldé, antigo jogador de Aves e Sporting.

Com este triunfo, o Marselha mantém o segundo lugar, a oito pontos do PSG e com um de avanço sobre o Lens.