Presidente do Zamalek afastado por ordem do tribunal

O presidente do Zamalek, Mortada Mansour, recebeu ordem de afastamento do clube, por um tribunal administrativo egípcio. A decisão foi tomada, na sequência de uma sentença de um mês de prisão cumprida pelo dirigente, num caso de difamação do presidente do Al-Ahly, clube rival do Zamalek no Egito.

Mansour, de 70 anos, reagiu à última sentença, numa declaração no seu canal no YouTube, sem qualquer preocupação: "Nenhum dos meus cabelos abanou. Eu vim para a presidência para servir o povo e a assembleia geram trouxe-me para aqui. Ninguém me pode afastar, a não ser a assembleia geral".

O Zamalek vive uma época muito conturbada desportivamente. Jesualdo Ferreira, treinador campeão na temporada passada, já foi demitido duas vezes. O técnico português foi afastado da equipa no final de janeiro, readmitido poucas semanas depois, após pedido de Mansour, e demitido, novamente, em março.

O colombiano Juan Carlos Osorio, que ainda não se estreou, é o novo técnico da equipa. O Zamalek está no 4.º lugar do campeonato egípcio, a 11 pontos do líder Al-Ahly.