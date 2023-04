Jota bisa e assiste na goleada do Liverpool em Leeds

Diogo Jota foi um dos protagonistas da goleada do Liverpool no terreno do Leeds, por 6-1, esta segunda-feira, com um bis e uma assistência.

O avançado internacional português, que foi titular, começou por assistir para o 2-0, aos 39 minutos, da autoria de Mo Salah, já depois de Cody Gakpo ter aberto o marcador, quatro minutos antes.

O golo de Luis Sinisterra, a abrir a segunda parte, deu esperança ao Leeds, mas Jota repôs a vantagem de dois golos logo depois, ao minuto 52.

Ao minuto 64, Salah bisou e, ao 73, foi a vez de Jota festejar pela segunda vez. O ex-Benfica Darwin Núñez fechou a contagem nos descontos.

O Liverpool sobe ao oitavo lugar da Premier League, com 47 pontos. Com menos um jogo disputado, está a seis pontos do Tottenham, quinto classificado e última equipa em lugar de competições europeias.

O Leeds soma 29 pontos e tem apenas dois de vantagem sobre o Nottingham Forest, primeira equipa abaixo da linha de água. Ainda assim, sabe que, nesta jornada, já não cai para a zona de despromoção.