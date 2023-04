FIFA confirma deslocação do Mundial sub-20 para a Argentina

A FIFA atribuiu hoje à Argentina a organização do Mundial sub-20 masculino de futebol, de 20 de maio a 11 de junho, após a retirada deste evento à Indonésia, que tinha questionado a participação de Israel.

O sorteio da prova, em que Portugal não marcará presença, está marcado para sexta-feira, em Zurique, Suíça, com a Argentina a receber a competição após se ter candidatado à substituição dos indonésios e se submeter a inspeção nos locais de prova propostos, pode ler-se em comunicado hoje divulgado.

O presidente do organismo de cúpula do futebol, Gianni Infantino, elogiou a posição da federação de um país “que vive e respira futebol e será uma grande inspiração para as estrelas do amanhã”, já que a Argentina é o país que mais vezes venceu o torneio, um total de seis, a última das quais em 2007.

Esta será a segunda vez que a Argentina recebe a prova, depois de 2001, e segue-se ao título mundial sénior conquistado no Qatar, em 2022, com os locais de prova e outros detalhes ainda por anunciar no torneio que arranca com uma fase com seis grupos de quatro equipas.

O Mundial foi retirado pela FIFA à Indonésia após reunião com a federação daquele país, a PSSI, devido ao questionamento da participação de Israel, o que já tinha levado ao cancelamento do sorteio da fase de grupos, marcado para Bali.

O cancelamento do sorteio seguiu-se a uma carta enviada em 14 de março ao governo indonésio, na qual se pedia o veto à participação de Israel, considerando que as políticas do país para com a Palestina não se coadunam com a Indonésia.

Israel qualificou-se pela primeira vez para um Mundial de sub-20, que se ia disputar no país muçulmano mais populoso do mundo, o que gerou controvérsia.

O Mundial está marcado para decorrer de 20 de maio a 11 de junho.