Celta de Carvalhal perde pela primeira vez desde fevereiro

O Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, perdeu pela primeira vez desde 12 de fevereiro, esta segunda-feira. A equipa galega foi derrotada, em casa, pelo Maiorca, por 1-0.

Amath Ndiaye marcou, aos 21 minutos, o único golo da partida. Carvalhal ainda fez entrar o internacional português Gonçalo Paciência, ao intervalo, mas não foi suficiente para chegar ao empate.

Nos descontos, o treinador português ainda viu Hugo Mallo ser expulso, por acumulação de amarelos, pelo que perde um titular para o próximo jogo: a visita ao Real Madrid, no sábado.

O Celta perde pela primeira vez desde o dia 12 de fevereiro - estava invicto há sete jogos. Por outro lado, soma o terceiro encontro seguido sem vencer. Já o Maiorca vence fora pela primeira vez desde novembro.

Com este resultado, o Maiorca ultrapassa o Celta na tabela classificativa da Liga espanhola, com mais um ponto. O Celta é 12.º classificado, com 36 pontos, nove sobre o Valência, primeira equipa abaixo da linha de água.