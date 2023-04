Roma vence e reforça terceiro lugar

A Roma, orientada pelo português José Mourinho e com Rui Patrício na baliza, venceu em casa por 3-0 a Udinese, para a 30.ª jornada da liga italiana de futebol, liderada, de forma confortável, pelo Nápoles.

Eduardo Bove, aos 37 minutos, na sequência de um livre, Lorenzo Pellegrini, aos 55, assistido por Andrea Belotti, e o inglês Tammy Abraham, aos 90+1, foram os marcadores dos golos da Roma, que ainda falhou um penálti por Bryan Cristane, aos 37.

O guarda-redes internacional português Rui Patrício esteve em destaque ao defender um penálti marcado pelo argentino Roberto Pereira, aos 69 minutos, evitando o que poderia ter sido o 2-1.

A Roma segue na terceira posição do campeonato, com 56 pontos, a 18 do líder Nápoles, e alargou a vantagem para o AC Milan, quarto, com 53, que empatou com o Bolonha (1-1), e Inter de Milão, quinto, com 51, que perdeu com o Monza (1-0).

A Udinese, que somou o terceiro jogo sem vencer, caiu da 10.ª para a 12.ª posição, com 39 pontos, tendo sido ultrapassada por Sassuolo, que venceu a Juventus, e Torino, que seguem no 10.º e 11.º lugares, respetivamente, com 40 e 39.