Inter volta a perder

O Inter, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, perdeu, em casa, por 1-0, diante do Monza.

A equipa de Simone Inzaghi soma a quinta partida seguida para o campeonato sem vencer e a 11.ª derrota na Série A.

Poupando vários titulares, os nerazurri não conseguiram levar a melhor sobre o Monza, equipa do português Danny Mota. O único golo foi apontado por Luca Caldirola, aos 78 minutos.

Com mais este deslize, o Inter mantém os 51 pontos, a dois do Milan, e o quinto lugar, se não for ultrapassado pela Atalanta.

A segunda mão da Champions contra o Benfica está marcada para a próxima quarta-feira. O Inter venceu na Luz por 2-0.