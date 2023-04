O capitão da Lázio esteve este domingo envolvido num aparatoso acidente de viação. A viatura conduzida por Ciro Immobile colidiu com um elétrico na Ponte Matteott, perto do Estádio Olímpico de Roma.



O acidente envolveu ainda outras viaturas. Segundo os média italianos, sete pessoas terão sido levadas para o hospital - entre as quais Immobile e as duas filhas, que foram submetidos apenas as exames de rotina.

"Felizmente estou bem, dói-me apenas um pouco o braço", disse Ciro Immobile, acrescentando que o elétrico "passou um sinal vermelho".

Segundo La Gazzeta dello Sport, o acidente ainda está a ser investigado, mas o impacto ocorreu a grande velocidade: o transporte público descarrilou.