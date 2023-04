Capitão da Lazio envolvido em aparatoso acidente com elétrico

O capitão da Lázio esteve este domingo envolvido num aparatoso acidente de viação. A viatura conduzida por Ciro Immobile colidiu com um elétrico na Ponte Matteott, perto do Estádio Olímpico de Roma.



O avançado da Lazio Ciro Immobile sofreu hoje um acidente de viação em Roma, tendo sido transportado para um hospital para observação, após ter fraturado uma costela, informou o clube da Liga italiana de futebol, em comunicado.

O acidente envolveu ainda outras viaturas. Segundo os média italianos, sete pessoas terão sido levadas para o hospital - entre as quais Immobile e as duas filhas, que foram submetidos apenas as exames de rotina.

"Felizmente, estou bem, dói-me apenas um pouco o braço", disse Ciro Immobile, acrescentando que o elétrico "passou um sinal vermelho".

Contudo, o departamento médico da Lazio informou que o jogador fraturou uma costela.

"O departamento médico da Lazio informa que hoje [domingo], na sequência de um acidente de viação, o futebolista Ciro Immobile sofreu um trauma na coluna e fraturou uma costela", referiu o clube da Liga italiana de futebol, através do site oficial, adiantando que o jogador se "encontra em boas condições", mas mantém-se "em observação" num hospital da capital italiana.

Segundo La Gazzeta dello Sport, o acidente ainda está a ser investigado, mas o impacto ocorreu a grande velocidade, tendo o transporte público descarrilado.

A cumprir a sétima temporada na Lazio, Immobile, de 33 anos, tem se assumido como a principal referência da Lazio, atual segunda classificada da Serie A.

[Notícia atualizada às 13h28]