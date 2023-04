Vanzeir suspenso por seis jogos nos EUA por insultos racistas

Dante Vanzeir, dos New York Red Bulls, foi suspenso por seis jogos, pela MLS, devido a insultos racistas. O avançado belga, de 24 anos, assumiu ter "cometido um erro" e predispõe-se a "fazer tudo para ajudar na mudança que é preciso implementar no desporto e no mundo".

O jogador, que foi suspenso, num primeiro momento, pela sua própria equipa, irá assistir a sessões de formação e cumprir um programa de reinserção.

O internacional belga, que chegou este ano aos Estados Unidos, proveniente do Union St. Gilloise, teve comportamento racista no jogo com os San Jose Earthquakes. Jeremy Ebobisse denunciou, no final da partida que um jogador dos Red Bulls tinha tido esse comportamento, mas não divulgou o nome do atleta em questão, que mais tarde, após investigação da equipa de Nova Iorque, foi identificado.

Vanzeir, com seis jogos e um golo na MLS, poderá voltar a competir a 21 de maio, no jogo com o Montréal. Falhará os próximos seis jogos da equipa.