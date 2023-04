Ultrapassado pela Holanda, Portugal perde uma equipa na Liga dos Campeões

Agora já não há dúvidas: Portugal é ultrapassado pelos Países Baixos no ranking da UEFA e perde uma equipa de entrada direta na Liga dos Campeões a partir de 2024/25.

As derrotas de Benfica e Sporting diante de equipas italianas, a que se junta o triunfo do Feyenoord, sentenciaram a sorte dos clubes portugueses. Portugal já não sai do sétimo lugar.

Contas feitas, a partir de 2024/2025, Portugal só vai colocar duas equipas na Liga dos Campeões: o campeão nacional diretamente na fase de grupos e o vice-campeão na terceira pré-eliminatória.

As restantes três vagas europeias vão duas para a Liga Europa e uma para Liga Conferência.

Por sua vez, o vencedor da Taça de Portugal vai ter entrada direta na fase de grupos e o terceiro da Liga entrará na fase de qualificação da Liga Europa. Caso o vencedor da Taça seja o campeão ou o segundo classificado do campeonato, o terceiro entrará diretamente na fase de grupos.

À Liga Conferência irá o quarto classificado do campeonato (se o vencedor da Taça for à Liga Europa) ou quinto (se o vencedor da Taça for um dos dois primeiros da Liga).

O Twitter da Eredivisie já agradeceu aos portugueses: “Obrigado, amigos”.