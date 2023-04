Pontus Jansson regressa ao Malmo no fim da época

O Brentford anunciou, em comunicado, que o capitão de equipa Pontus Jansson vai deixar o clube no final do contrato, no verão, para regressar ao Malmo.

O central sueco de 32 anos esteve quatro temporadas no Brentford, com o ponto máximo a subida de divisão à Premier League. Esta época somou apenas 12 jogos, numa temporada marcada por lesões.

Jansson esteve sete épocas em Inglaterra, com uma passagem anterior de três temporadas pelo Leeds United.

"É muito difícil colocar estes quatro anos em palavras. Estou muito agradecido pelo meu período aqui. Quando cheguei, estavamos a meio do Championship e agora espero sair no "top-10" da Premier League. Não fui uma contratação habitual do Brentford, mas acreditaram em mim", disse, citado pelo clube.

O defesa regressa ao Malmo, clube onde foi formado e que representou durante quatro temporadas enquanto profissional.