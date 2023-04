Pepa estreia-se no Cruzeiro com derrota na Taça do Brasil

Pepa não arrancou bem a sua caminhada como treinador do Cruzeiro. Na sua estreia oficial, perdeu em casa do Náutico, da terceira divisão, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça do Brasil, por 1-0.

O único golo da partida surgiu já na reta final, aos 88 minutos, por Gabriel Santiago.

"Ficamos a dever a nós próprios pela eficácia. Faltou decidir melhor no último terço. Parabéns ao Náutico pela vitória, mas nós mostramos que sabemos criar oportunidades, mas temos de fazer o golo. Não tenho dúvida que vamos virar em nossa casa", disse Pepa, no final do encontro.

Foi o primeiro jogo oficial de Pepa como treinador do recém-promovido Cruzeiro, que arranca o Brasileirão já no domingo na visita ao terreno do Corinthians.

A eliminatória da Taça resolve-se em casa do Cruzeiro, no Mineirão, no dia 25.