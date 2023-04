A Lazio venceu o Spezia, por 3-0, em partida da jornada 30 da liga italiana.

Os golos foram apontados por Ciro Immobile, Felipe Anderson (ex-FC Porto) e Marcos Antônio.

Este é o quarto triunfo consecutivo da Lazio nesta fase do campeonato.

Com este triunfo, a equipa de Sarri sobe aos 61 pontos, menos 13 do que o líder Nápoles e mais oito do que a Roma de José Mourinho (ambas com jogo a menos).

Também esta sexta-feira, o Cremonese venceu o Empoli, por 1-0.