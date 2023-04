Flamengo continua a perder sem Vítor Pereira

O Flamengo foi derrotado pelo Maringá (2-0), no primeiro jogo após a saída de Vítor Pereira. Foi mais uma exibição cinzenta da equipa, agora na estreia na Copa do Brasil, nos 16 avos de final.

O treinador interino, Mário Jorge, não fez poupanças no 11 - juntou Gabigol e Pedro -, mas isso não impediu a terceira derrota consecutiva do Flamengo, agora com uma equipa do quarto escalão do futebol brasileiro.

Serginho e David Luiz, na própria baliza, marcaram golos do Maringá, que segue para a 2.ª mão da eliminatória com uma boa vantagem. O jogo realiza-se no Maracanã a 26 de abril.

No regresso ao Rio de Janeiro, a equipa foi recebida por poucos adeptos no aeroporto, mas ouviu mais protestos. O Flamengo despediu Vítor Pereira, depois das derrotas com o Aucas, na Libertadores, e com o Fluminense, na final do Campeonato Carioca. Jorge Jesus é um dos treinadores pretendidos pelo clube.