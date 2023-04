Sadio Mané multado pelo Bayern e excluído do próximo jogo

Sadio Mané foi multado pelo Bayern de Munique e excluído da convocatória para o jogo de sábado, frente ao Hoffenheim, devido a uma agressão a um colega de equipa.

Segundo o jornal "Bild", o extremo agrediu, com um soco na cara, o colega de equipa Leroy Sané, depois da pesada derrota sofrida pelo Bayern de Munique, por 3-0, em casa do Manchester City.

O clube não confirma detalhes do incidente e justifica o castigo com "má conduta".

O desentendimento começou ainda no relvado com Sané a criticar uma decisão de Mané, que não gostou da forma como o colega de equipa o abordou em campo.

A discussão terá escalado já no balneário e terminado com um soco no lábio por parte de Mané, antiga estrela do Liverpool, ao colega de equipa.

O Bayern de Munique tem enfrentado instabilidade nas últimas semanas. Julian Nagelsmann foi despedido do comando técnico para surpresa de muitos. Thomas Tuchel foi anunciado como substituto, recuperou o primeiro lugar da Bundesliga, mas levou o clube à eliminação da Taça da Alemanha e está perto de deixar também a Liga dos Campeões.

Mané, de 31 anos, foi a contratação de referência do Bayern no último verão. Deixou o Liverpool, onde se tornou um dos melhores jogadores do mundo, mas leva apenas 11 golos em 32 jogos. Já Sané soma a sua terceira época nos bávaros.