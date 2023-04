"Podiam esperar por mim". Jesus quer o Flamengo, mas só deixa Fenerbahce no fim da época

Jorge Jesus desmente uma falta de acordo por exigências financeiras da sua parte: "Nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei o que se está a passar no Brasil a dizerem que eu pedi muito dinheiro e não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, não quero que as pessoas pensem que, se eu não for, que foi por questões financeiras".

"Ele disse que ia colocar um treinador interino, e eu disse: "Então, ok, vocês podiam esperar por mim". Ele disse que não podia esperar muito por mim mais que uma semana. E aqui, pronto, tudo bem", diz.

No entanto, Marcos Braz terá dito que espera apenas uma semana pelo técnico português. O Flamengo arranca o campeonato já este fim de semana e está sem treinador desde o despedimento de Vítor Pereira .

"A verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo, se eu podia sair já. Eu disse que não podia agora, tinha que me dar algum tempo, até para eu falar aqui com o presidente. Falta um mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia", começou por revelar.

Jorge Jesus pediu ao Flamengo para esperar até ao final da temporada na Turquia para regressar ao Brasil, mas a direção do clube do Rio de Janeiro só demonstrou abertura para aguardar uma semana.

Contrato até ao fim da época com o Fenerbahce pode(...)

O "timing" pode ser o principal e único entrave ao reencontro de Jorge Jesus e o Flamengo.

Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbahce, da Turquia, até ao final da temporada, que termina em maio. Está a seis pontos da liderança e ainda sonha com o título, para além da Taça da Turquia, onde vai disputar as meias-finais.

O último jogo da época do Fenerbahce está marcado para o dia 20 de maio, na visita ao Galatasaray.

Até essa data, o Flamengo tem as primeiras sete jornadas do campeonato para disputar, para além de dois jogos da Libertadores e uma eliminatória da Taça do Brasil.

Jorge Jesus deixou saudade no Flamengo, que orientou durante uma temporada e meia e venceu um Brasileirão, uma Libertadores, uma Recopa Sulamericana e um Estadual.

Deixou o clube do Rio de Janeiro para voltar ao Benfica, no verão de 2020. Esteve perto de regressar ao Rio de Janeiro a meio da temporada seguinte, mas o "timing" também não foi o certo. O Flamengo acabou por contratar Paulo Sousa e Jesus acabaria despedido do Benfica dias depois. Jorge Jesus já disse várias vezes que gostaria de voltar ao Flamengo.

A dificuldade de contratar Jesus pode abrir porta à segunda opção: Jorge Sampaoli. O argentino de 63 anos está livre desde que foi despedido do Sevilha e o regresso ao Brasileirão pode ser opção, depois de ter orientado o Santos e o Atlético Mineiro.