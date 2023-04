Liga Conferência. Anderlecht e Fiorentina perto das meias-finais

O Anderlecht venceu o AZ Alkmaar (2-0) e a Fiorentina bateu o Lech Poznan (4-1), na primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência, e estão mais perto de avançarem para as “meias”.

Com golos do panamiano Michael Murillo, na primeira parte, aos 22 minutos, e do ganês Majeed Ashimeru, aos 70, na segunda, os belgas do Anderlecht fizeram valer o 'fator casa' e garantiram uma vantagem significativa frente aos neerlandeses do AZ Alkmaar, partindo com dois golos de vantagem.

Já a Fiorentina, que alcançou uma vitória categórica fora, na Polónia, chegou aos golos por intermédio do brasileiro Arthur Cabral (4 minutos), do argentino Nicolás González (41), do italiano Giacomo Bonaventura (58) e do francês Jonathan Ikone (63), enquanto o Lech Poznan viu o norueguês Kristoffer Velde fazer o seu único golo aos 20.

Nas outras partidas, houve empates entre os belgas do Gent e os ingleses do West Ham (1-1), tal como no embate entre os suíços do Basileia e os franceses do Nice.

Na Bélgica, Danny Ings adiantou os visitantes em cima do intervalo (45+3), com Hugo Cuypers a igualar o marcador, aos 57, para o Gent, ficando a eliminatória totalmente em aberto para a segunda mão. Por seu turno, na Suíça, o Basileia chegou aos golos por Zeki Amdouni, aos 26 e 71, mas o Nice respondeu à altura, com Terem Moffi também a bisar, aos 38 e aos 45+1.

Os jogos da segunda mão disputam-se em 20 de abril.