James Rodríguez rescinde com o Olympiacos

O Olympiacos anunciou a rescisão de contrato com James Rodríguez, ainda antes do final da temporada na Grécia.

"O Olympiacos e o James Rodríguez anunciam o fim da sua parceira. Fará sempre parte do nosso clube e da família vermelha e branca. Agradecemos todo o seu contributo e desejamos muito sucesso no futuro", pode ler-se na breve nota.

James, de 31 anos, somou cinco golos e seis assistências em 23 jogos com a camisola dos gregos. Antes, o colombiano passou pelo Al-Rayyan, Everton, Real Madrid, Bayern de Munique, Mónaco, FC Porto e Banfield.

O médio ofensivo tem sido associado a vários clubes brasileiros e a saída ainda antes do final da temporada europeia poderá deixar James disponível mesmo a tempo do arranque do Brasileirão.

O Olympiacos está na luta pelo título. Ocupa o 3.º lugar, com 63 pontos, a seis dos líderes AEK de Atenas e Panathinaikos.