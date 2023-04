"Foi um gosto trabalhar consigo". Ronaldo despede-se de Rudi Garcia

"Foi um gosto" para Cristiano Ronaldo ter trabalhado com Rudi Garcia, treinador que foi despedido do Al Nassr esta quinta-feira.

Nas redes sociais, o português deixou uma breve mensagem ao treinador francês: "Foi um gosto ter trabalhado consigo. Desejo-lhe tudo de bom para o futuro".

Cristiano Ronaldo chegou ao Al Nassr a meio da temporada saudita, depois de ter rescindido com o Manchester United e Rudi Garcia marcou presença na conferência de imprensa de apresentação do português.

Rudi Garcia foi despedido pela direção do Al Nassr depois de uma discussão com o plantel. Segundo o jornal "Marca", Rudi Garcia terá discutido com os jogadores no balneário depois do empate a zero com o Al Feiha.

Rudi García, de 59 anos, esteve oito meses ao serviço do Al Nassr. O antigo treinador de Lyon, Marselha, Roma, Lille, entre outros, está no segundo lugar da liga saudita, a três pontos do líder, o Al-Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo.

O Al Nassr já confirmou que Dinko Jelicic é o novo treinador, promovido da equipa sub-19.