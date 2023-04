Alex Sandro não joga contra o Sporting. Vlahovic convocado

Alex Sandro não consta da lista de convocados da Juventus para o jogo com o Sporting.. O treinador Massimiliano Allegri tinha afirmado que o internacional brasileiro estava disponível para o jogo desta noite, mas acabou por não o integrar a convocatória.

Por lesão, fica de fora o lateral Mattia De Sciglio. De regresso às opções está Paul Pogba, que vem de uma paragem de cinco semanas e, tudo indica, será suplente nesta 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa.

Bonucci, que não joga há um mês, mas já esteve no banco na última partida, também é opção nos italianos, que contam, como se esperava, com Vlahovic. O melhor marcador da equipa lesionou-se no jogo do último fim de semana, com a Lazio, mas recuperou a tempo do encontro desta quinta-feira.

Lista de convocados

Guarda-redes: Sczesny, Perin e Pinsoglio;

Defesas: Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Cuadrado e Rugani;

Médios: Locatelli, Pogba, Miretti, Rabiot, Paredes e Fagioli;

Avançados: Kostic, Chiesa, Di Maria, Milik, Kean e Vlahovic.

O Juventus-Sporting, a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, está agendado para esta noite, às 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.