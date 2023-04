Al Nassr oficializa a saída de Rudi Garcia

O Al Nassr anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador Rudi Garcia.

Tudo terá começado com a quebra na relação entre o treinador francês e os jogadores. Segundo o jornal "Marca", Rudi Garcia terá discutido com os jogadores no balneário depois do empate a zero com o Al Feiha.

Rudi García, de 59 anos, esteve oito meses ao serviço do Al Nassr. O antigo treinador de Lyon, Marselha, Roma, Lille, entre outros, está no segundo lugar da liga saudita, a três pontos do líder, o Al-Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo.

O técnico recebeu Cristiano Ronaldo no clube em janeiro, depois da saída do Manchester United.

Rudi Garcia esteve na conferência de imprensa de apresentação do português, que sob seu comando técnico apontou 11 golos em 12 jogos disputados.