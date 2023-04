Abel Ferreira e Luís Castro em vantagem na Taça, António Oliveira empata

O Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Botafogo, de Luís Castro, estão em vantagem nos 16 avos de final da Taça do Brasil.

Em São Paulo, o campeão brasileiro levou a melhor sobre o Tombense, por 4-2, apesar de ter começado a perder. Gabriel Menino, José López, Gustavo Gómez e Rafael Navarro marcaram os golos da vitória emocionante, com três golos marcados já perto do final do encontro.

A segunda mão da eliminatória está marcada para o final do mês, no dia 27, já depois do arranque do Brasileirão.

Abel Ferreira arranca a defesa do título neste sábado, na receção ao Cuiabá, que é orientado por Ivo Vieira.

O Botafogo, de Luís Castro, venceu na visita ao Ypiranga, por 2-0. Quem brilhou foi um ex-FC Porto e Estoril Praia, Carlos Eduardo, que arrancou a época em grande forma. A segunda mão joga-se a 27 de abril.

O Coritiba, de António Oliveira, empatou na receção ao Sport, 3-3, num jogo com muitos golos.

Alef Manga fez um "hat-trick" para a equipa orientada pelo português, enquanto que o Sport marcou por Vágner Love, que bisou, e Luciano Juba. O Coritiba começou a perder, virou o resultado ainda na primeira parte, voltou a ver-se a perder e apenas empatou perto do final do encontro.