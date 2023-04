Vlahovic dá passo para ser opção frente ao Sporting

Dusan Vlahovic dá sinais de que poderá recuperar a tempo da entorse sofrida num pé, no fim de semana, e ser opção na Juventus para o jogo com o Sporting, na quinta-feira, a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa.

O ponta de lança subiu ao relvado para participar no último treino antes do jogo e não apresentou limitações durante os 15 minutos em que a sessão foi aberta à comunicação social, depois de nos últimos dias ter feito trabalho específico de recuperação.

Vlahovic, de 23 anos, é o melhor marcador da Juventus, com 11 golos. De Siglio, Bonucci e Pogba, que têm estado a contas com problemas físicos, também deverão estar aptos para o jogo com os leões.

O Juventus-Sporting, da 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, está marcado para quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.