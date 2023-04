Ronaldo fica sem treinador no Al Nassr

Cristiano Ronaldo está prestes a ficar sem treinador no Al Nassr. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o clube saudita já decidiu que vai demitir Rudi García, depois de o treinador francês ter discutido com os jogadores no balneário.

O empate a zero com o Al Feiha motivou críticas de García aos jogadores e a química entre o técnico e o plantel, segundo a notícia, não é a melhor.