Rafael Leão assiste na vitória do Milan sobre o Nápoles

O AC Milan recebeu e venceu o Nápoles, por 1-0, e está em vantagem nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Numa primeira parte com muitas ocasiões flagrantes de golo, foi a equipa da casa que abriu o marcador num contra-ataque rápido aos 40 minutos de jogo.

Brahim Díaz conduziu o ataque, deixou em Rafael Leão que assistiu Bennacer, que abriu o marcador com um potente remate de primeira.

O Nápoles continuou vivo na partida, mas a reação ficou complicada aos 74 minutos com a expulsão, por duplo amarelo, de Zambo Anguissa. É um revés duplo para o líder do campeonato italiano, uma vez que Spalletti também não poderá contar com o influente médio para a segunda mão.

Mesmo com dez, o Nápoles carregou e valeu a excelente exibição do guarda-redes Mike Maignan.

Rafael Leão não foi o único português em campo. O lateral Mário Rui foi também titular nas opções do Nápoles e jogou os 90 minutos.

A eliminatória decide-se no sul do país na próxima terça-feira, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Quem sair vencedor defronta Inter de Milão ou Benfica.