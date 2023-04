​Paulo Sousa: “A luta da Salernitana é a manutenção”

“Estamos na luta por aquele que é o nosso objetivo, a manutenção. Estamos na luta. A equipa tem tido muita disponibilidade para ouvir as nossas ideias. Os resultados que temos vindo a atingir com as equipas de nível muito superior leva-nos a ter mais convicções. Os nossos jogadores acreditam cada vez mais nas nossas ideias e isso faz com que a nossa equipa consiga, em algumas partes de cada partida, jogar como uma equipa grande", afirma.

A nove jornadas do final do campeonato, a equipa de Salerno, cidade balnear do Sul de Itália, está no 15.º lugar, com sete pontos de vantagem sobre o Verona, a primeira equipa abaixo da linha de descida.

Nesta segunda passagem pelo futebol italiano como treinador, Paulo Sousa quer ajudar o Salernitana a crescer. O clube tem condições para afirmar-se internamente e externamente, observa

“O Salernitana é um clube que tem um presidente com uma visão muito diferente da que é habitual, que vem de um mundo completamente diferente, que também tem os seus momentos de reconhecimento do futebol que quer. Alcançar a manutenção na Série A pode permitir ao presidente dar continuidade à sua própria visão. Quer investir em infraestruturas para nos aproximar na formação, por exemplo, a clubes como os portugueses. Quer ter capacidade para atrair jogadores de um certo nível, para poder competir e criar valor", explica.

Atualmente na Salernitana, o técnico português de 52 anos já foi campeão da Suíça, pelo Basileia, e de Israel, pelo Maccabi Telavive. Treinou, ainda, Flamengo, Bordéus, Tianjin Quanjian, Fiorentina, Videoton, Leicester City, Swansea City, Queens Park Rangers e a seleção da Polónia. O seu percurso começou em 2005, como selecionador dos sub-16 de Portugal.