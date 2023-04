Félix titular, mas Chelsea sai vergado perante o campeão europeu

O Real Madrid era favorito e correspondeu ao estatuto com uma vitória, por 2-0, na receção ao Chelsea, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

A primeira grande oportunidade da partida foi de João Félix, para o Chelsea, mas permitiu a defesa de Courtois.

O campeão europeu acabou por abrir o marcador aos 22 minutos de jogo. Vinícius Junior desviou um cruzamento de Carvajal, Kepa defendeu para a frente e Benzema só precisou de encostar.

No segundo tempo, o Chelsea ficou praticamente arredado do jogo com a expulsão de Chilwell, que renovou esta semana com os "blues". O lateral travou uma oportunidade clara de golo de Vinícius Junior e viu o cartão vermelho direto.

Aos 71 minutos, Ancelotti lançou Asensio para o campo e o espanhol fechou o resultado com um belo remate colocado de fora da área, aos 74 minutos.

A eliminatória decide-se na próxima terça-feira, em Londres, e quem sair por cima vai defrontar o vencedor daeliminatória entre Bayern de Munique e Manchester City.