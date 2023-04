Danilo recorda Rúben Amorim: "Era chato, não parava de correr"

Foi com uma graça que Danilo recordou Rúben Amorim, atual treinador do Sporting que foi seu adversário em campo, quando Danilo jogava pelo FC Porto e Amorim pelo Benfica e pelo Braga. "Era chato", sorri, para logo de seguida explicar melhor a memória.

Serviu esta descrição de Rúben Amorim, como jogador, para Danilo explicar o que é o Sporting e como será difícil ultrapassar a equipa portuguesa.

"Temos de apresentar a nossa melhor versão, porque vamos defrontar o Sporting que eliminou o Arsenal, primeiro classificado da Premier League", afirma, recordando que os leões eliminaram os ingleses nos oitavos de final.

A Liga Europa ganhou outra importância para a Juventus, devido à penalização que o clube sofreu de 15 pontos. Resultou numa descida para o 7.º lugar da Serie A, longe de um lugar de acesso à Liga dos Campeões, que pode alcançar, se vencer a competição europeia.

Danilo, de 31 anos, independentemente do que acontecer, deverá continuar a ser uma das faces do plantel da Juve. O defesa/médio renovou contrato até 2025 pelo clube. Um decisão tomada, também, "com o coração". O internacional brasileiro, que esteve três épocas e meia no FC Porto, cumpre a quarta temporada na Juventus, depois de passagens por Real Madrid e Manchester City.

Na quinta-feira, Sporting e Juventus, dão o pontapé de saída nos quartos de final da Liga Europa, com o jogo da 1.ª mão marcado para Turim. A partida arranca às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.