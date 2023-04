Inzaghi: "Fizemos um grande jogo, mas nada está fechado"

Simone Inzaghi, treinador do Inter de Milão, ficou muito satisfeito com o que viu da sua equipa no Estádio da Luz. No entanto, não dá a eliminatória como ultrapassada frente ao Benfica.

"Fizeram um grande jogo, contra uma boa equipa e um estádio a ferver. Estou muito satisfeito, mas foi apenas a primeira parte. O Benfica sabe jogar em todos os estádios. Temos uma vantagem, mas nada está fechado", começou por dizer, citado no site do clube italiano.

O técnico está satisfeito pela vitória, principalmente devido ao momento que a equipa ultrapassava.

"Nos últimos jogos não conseguimos o resultado, mas as exibições foram excelentes. Hoje temos de aproveitar esta noite, mas foram apenas os primeiros 90 minutos", diz.

Inzaghi explica que a equipa "correu, foi agressiva e determinada. Estivemos muito bem em todas as fases do jogo".