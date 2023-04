Inzaghi e os rumores sobre Sérgio Conceição

O treinador do Inter, Simone Inzaghi, foi questionado sobre as notícias que dão conta de eventuais substitutos para o seu cargo e fugiu à resposta.

Sérgio Conceição, atual técnico dos dragões, é um dos nomes apontados ao Inter na próxima temporada.

“Há sempre muitos rumores. Em Portugal há bons treinadores, Roger Schmidt e Sérgio Conceição são ótimos e estão a fazer grandes trabalhos”, referiu.

O técnico italiano acrescentou: “Foi um prazer estar com Conceição nos jogos com o FC Porto e agora com Schmidt será igual”.

O Inter soma uma vitória nos últimos sete jogos.

A equipa transalpina está de regresso a Portugal para jogar Champions contra o Benfica depois de ter eliminado o FC Porto.