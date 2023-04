Flamengo quer Jorge Jesus para substituir Vítor Pereira

Deixou o clube do Rio de Janeiro para voltar ao Benfica, no verão de 2020. Esteve perto de regressar a meio da temporada seguinte, mas o "timing" não foi o certo. O Flamengo acabou por contratar Paulo Sousa e Jesus acabaria despedido do Benfica dias depois .

O Flamengo terá de pagar a cláusula de rescisão no contrato de Jorge Jesus e o português tem de aceitar deixar o clube, o que não é totalmente garantido, uma vez que está a seis pontos da liderança e ainda sonha com o título e está nas meias-finais da Taça da Turquia.

E aí pode estar o principal entrave para a contratação. Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbahce, da Turquia, até ao final da temporada e o Flamengo não está disposto a esperar até ao final de maio por Jorge Jesus, uma vez que arranca antes o Brasileirão e já com a Libertadores em curso.

Jorge Jesus é o treinador que o Flamengo quer contratar para substituir Vítor Pereira, despedido esta terça-feira ainda antes do arranque do Brasileirão .

Vítor Pereira não arranca o campeonato

O treinador português não resistiu a um início de experiência com resultados aquém do esperado e sem títulos. A goleada sofrida na 2.ª mão da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense por 4-1, foi o último dos 18 jogos em que Vítor Pereira esteve no banco do Flamengo.

Muito contestado, já há algumas semanas, depois de não ter conseguido vencer nenhum dos primeiros quatro títulos que o clube poderia conquistar nesta temporada, o treinador português não chega, sequer, a iniciar o Brasileirão.

O Flamengo, com Vítor Pereira, perdeu a Supertaça brasileira, para o Palmeiras de Abel Ferreira, a Supertaça Sul-Americana, para o Independiente del Valle, a Taça Guanabara, para o Fluminense, e falhou o acesso à final do Mundial de Clubes.

A vitória no campeonato estadual poderia ser o ponto de inversão num início de época negativo, mas apenas agravou a crise. Apesar de ter vencido o jogo da 1.ª mão da final do Carioca, por 2-0, o Fla perdeu o segundo jogo, por 4-1, e o Fluminense voltou a festejar. Pelo meio, a equipa também perdeu na estreia na fase de grupos da Taça Libertadores, diante do Aucas, do Equador.

Em 18 jogos no Flamengo, Vítor Pereira venceu 10, empatou um e perdeu sete. Vítor Pereira foi o terceiro treinador português do Flamengo, depois de Jorge Jesus e Paulo Sousa.