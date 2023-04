Rúben Dias. “Vai ser estranho” defrontar João Cancelo

O central Rúben Dias, do Manchester City, comentou o reencontro com João Cancelo, agora no Bayern Munique, para a Liga dos Campeões.

“Vai ser estranho porque não há muito tempo estávamos a lutar juntos, mas o futebol é mesmo assim. As decisões já foram tomadas. Vai ser bom jogador contra ele e revê-lo. Criámos uma relação especial, sobretudo depois do tempo que estivemos juntos. Mantemos contacto, mas quando o jogo começar será cada um pela sua equipa”, disse.

Sobre a partida contra o Bayern, Rúben Dias não tem dúvidas: ”Vai ser um jogo difícil e vamos tentar o nosso melhor. Chegada do Tuchel? De repente, toda a preparação muda. Mas vamos dar o nosso melhor para estarmos prontos”.

Manchester City e Bayern Munique defrontam-se esta terça-feira, para a Liga dos Campeões, às 20h00.