Árbitro assistente acusado de agredir defesa do Liverpool

Um dos árbitros assistentes do jogo entre Liverpool e Arsenal, da Premier League, é acusado de agredir o jogador Andy Robertson durante o tempo de intervalo, ainda no relvado de Anfiel.

As imagens já escaparam às transmissões em direto das televisões, mas as câmaras apanharam o incidente de qualquer maneira.

Constantine Hatzidakis, um dos árbitros assistentes da partida, foi abordado pelo lateral-esquerdo do Liverpool. Nas imagens, é possível perceber que o juiz reage com uma cotovelada ao escocês, que fica a queixar-se na zona do pescoço, depois de uma reação inicial de choque.

No final do encontro, Jurgen Klopp revela que "não viu o incidente". "Se aconteceu, as imagens falam por elas próprias", disse.

O Conselho de Arbitragem da Premier League e a Federação Inglesa garantiram que estão a investigar o incidente.

O jogo foi tenso dentro das quatro linhas e acabou empatado a dois golos. O Arsenal chegou a estar a vencer por 2-0, mas deixou-se empatar e deixa o Manchester City mais perto da liderança.