Árbitro acusado de agressão a jogador do Liverpool suspenso até ao final da investigação

Constantine Hatzidakis, árbitro que foi acusado de agredir com uma cotovelada Andy Robertson, do Liverpool, foi suspenso pelo Conselho de Arbitragem até ao final da investigação que está em curso.

Em comunicado, o organismo explica que "não vai nomear Constantine Hatzidakis para qualquer jogo, de qualquer competição, enquanto está a ser investigado o incidente que envolve o árbitro e Robertson, do Liverpool", atira.

O incidente aconteceu durante o intervalo do jogo entre Liverpool e Arsenal e em pleno relvado.

Constantine Hatzidakis, árbitro assistente da partida, foi abordado pelo lateral-esquerdo do Liverpool. Nas imagens, é possível perceber que o juiz reage com uma cotovelada ao escocês, que fica a queixar-se na zona do pescoço, depois de uma reação inicial de choque.

As imagens já escaparam às transmissões em direto das televisões, mas as câmaras apanharam o incidente.

No final do encontro, Jurgen Klopp revela que "não viu o incidente". "Se aconteceu, as imagens falam por elas próprias", disse.