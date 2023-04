Palmeiras conquista Paulistão com reviravolta

O Palmeiras, de Abel Ferreira, é o vencedor do Paulistão, o campeonato estadual, depois de golear o Água Santa na segunda mão da final.

Depois de ter perdido 2-1 na primeira mão, o Palmeiras puxou dos galões e deu a volta à final, com quatro golos sem resposta.

Pelo Verdão marcaram Gabriel Menino (2), Endrick e Jose Lopez.

É a 25.ª vez que o Palmeiras conquista o campeonato paulista.

Este é já o oitavo título conquistado por Abel Ferreira desde que chegou ao comando técnico do Palmeiras: um Paulistão, uma Taça do Brasil, um Brasileirão, uma Taça do Brasil, duas Taças Libertadores, uma Supertaça do Brasil e uma Recopa Sudamericana.

O Água Santa, da Série D do Brasil, fez uma grande prova ao chegar à final e defrontar o campeão do Brasileirão em título.