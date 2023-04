Liverpool empata líder Arsenal

O Arsenal foi a casa do Liverpool empatar 2-2, em jogo da 30.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e ficou com seis pontos de vantagem para o segundo, Manchester City, com mais um jogo.

Os “gunners” entraram melhor e, aos oito minutos, aproveitaram uma sucessão de erros defensivos dos “reds” para se adiantarem no marcador, pelo brasileiro Martinelli, que assistiu o compatriota Gabriel Jesus aos 28, consolidando a vantagem do líder em Anfield.

A equipa de Jurgen Klopp reagiu nos minutos finais do primeiro tempo, com o empate por Salah (42), mas o egípcio desperdiçou a oportunidade de empatar de penálti, aos 52, após o português Diogo Jota conquistar uma grande penalidade por falta de Holding.

Substituído à hora de jogo pelo uruguaio ex-Benfica Darwin Núñez, o português viu do banco o golo de outro substituto, o brasileiro Roberto Firmino, a empatar a contenda aos 87 com o seu 11.º golo da carreira ante o Arsenal, que ainda viu Ramsdale fazer duas grandes defesas nos descontos para resgatar um ponto.

Para os londrinos, que não apostaram no português Fábio Vieira, no banco, o resultado deixa-os com seis pontos de vantagem, mas com mais um jogo disputado em relação aos “citizens”, que ainda se podem colocar a apenas três e depois recebem os líderes em casa.

Do outro lado, o Liverpool somou o quarto jogo seguido sem vencer no campeonato e segue no oitavo lugar, com 44 pontos, a nove dos postos de acesso às competições europeias.