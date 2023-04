Roma, de Mourinho, chega ao pódio com golo de Dybala

A Roma, treinada por José Mourinho, foi ao campo do Torino (1-0) vencer pela margem mínima, um desfecho que permitiu aos romanos ascender ao último lugar do pódio da Liga italiana de futebol.

Com o guarda-redes português Rui Patrício entre os postes, os “giallorossi” tiveram em Paulo Dybala o autor no único tento da partida da 29.ª jornada, apontado da marca do castigo máximo, logo aos oito minutos.

Face aos empates de AC Milan (quarto classificado, com 52 pontos) e Inter Milão (quinto, com 51), adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, a equipa de Mourinho passou a ocupar terceiro lugar da Serie A, liderada pelo Nápoles.

A Lazio é a segunda colocada na tabela, com 55, e recebe a Juventus (sétima), oponente do Sporting nos 'quartos' da Liga Europa.