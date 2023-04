O Real Madrid perdeu, em casa, por 3-2, contra o Villarreal, em partida da jornada 28 da liga espanhola.

Os golos do “submarino amarelo” foram apontados por Chukwueze, que bisou, e Morales.

Já pelos merengues também marcaram Pau Torres, na própria baliza, e Vinícius.

Com esta derrota, os comandados de Ancelotti mantêm os 59 pontos, no segundo posto, contra 71 do FC Barcelona, que ainda não jogou.