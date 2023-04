Está encontrada a primeira equipa a subir à Premier League

O Burnley é a primeira equipa promovida à Premier League. O clube do noroeste de Inglaterra garantiu o regresso ao principal escalão, após um ano de ausência, ao vencer por 2-1 no terreno do Middlesbrough.



Com 39 dos 46 jogos do Championship disputados, a formação comandada pelo belga Vincent Kompany soma 87 pontos. São mais 11 do que o segundo classificado, o Sheffield United, mais 19 do que o terceiro, o Luton, e mais 20 do que o adversário de sábado, quarto.

Ashley Barnes, aos 12 minutos, adiantou o Burnley. O Middlesbrough empatou aos 48, por Chuba Akpom, de grande penalidade, mas Connor Roberts, aos 66, selou o triunfo e o regresso à Premier League.

O Burnley desceu ao Championship na temporada passada, depois de seis épocas seguidas no principal escalão do futebol inglês. Na altura, contratou Kompany, antigo central internacional belga e capitão do Manchester City como treinador, que garantiu uma subida "express".

Apenas os dois primeiros classificados do Championship sobem diretamente à Premier League. Uma terceira vaga será disputada pelos terceiro a sexto classificados, num "play-off" com final em Wembley.