Toulouse na final da Taça

O Toulouse superiorizou-se ao secundário Annecy (2-1) e apurou-se para a final da Taça de França, na qual vai defrontar o Nantes, atual detentor do troféu.

No Parc des Sports, em Annecy, o atual 13.º colocado da Ligue 1 abriu o ativo quando decorria o minuto 36, pelos pés do marroquino Zakaria Aboukhlal, mas não foi para o intervalo sem que os locais restabelecessem a igualdade.

O conjunto que luta para não descer na segunda divisão viria a fazer o 1-1 no período de descontos do primeiro tempo, por intermédio do avançado Alexy Bosetti (45'+4), da marca do castigo máximo.O tento vitorioso que valeu o passaporte para a final foi apontado pelo suplente utilizado Fares Chaibi, aos 85 minutos.

Na final, o Toulouse, que conquistou a prova em 1957, na sua única presença no jogo decisivo da competição, vai defrontar o atual detentor do troféu, já com quatro taças de França (1979, 1999, 2000 e 2022) no seu palmarés.

Toulouse e Nantes vão lutar pelo título no Stade de France, em Saint-Denis, em 29 de abril.