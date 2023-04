Caixinha goleia e Castro empata na estreia na Sul-Americana

O RB Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, estreou-se na Taça Sul-Americana com uma goleada, por 4-1, ao Tacuary. Já o Botafogo, de Luís Castro, não passou de um empate, por 2--2, com o Magallanes.

No Paraguai, o Tacuary foi o primeiro a marcar, por intermédio de Edson Caríus, aos 22 minutos. No entanto, o Bragantino empatou ainda na primeira parte, por Juninho Capixaba, e completou a reviravolta na segunda, com golos de Alerrandro, Talisson e Gustavinho.

Dois golos de antigos jogadores do FC Porto não chegaram para o Botafogo vencer no Chile. A equipa de Luís Castro adiantou-se logo aos seis minutos, pelos pés de Tiquinho Soares, que aproveitou um erro do guarda-redes. Dez minutos depois, porém, Alfred Canales empatou.

O Magallanes ficou em inferioridade numérica ao minuto 50, devido à expulsão, com vermelho direto, de Carlos Villanueva, e o Botafogo capitalizou, com um golo de Carlos Eduardo. Contudo, os chilenos não desistiram e, mesmo com menos um jogador, conseguiram restabelecer a igualdade, aos 75 minutos, por intermédio de Simón Contreras.

Com estes resultados, o Bragantino assume a liderança do grupo C da Copa Sul-Americana, com três pontos, os mesmos dos argentinos do do Estudiantes, que bateram o Oriente Petrolero por 1-0. Nos dois últimos lugares estão os bolivianos e o Tacuary, ambos com zero pontos.

O Botafogo termina a primeira jornada no segundo lugar do grupo A, atrás da Liga de Quito, que derrotou os chilenos do César Vallejo, por 2-1, e com os mesmos pontos do Magallanes. Em último, sem pontos, está o clube que adotou o nome de um dos grandes poetas do século 20.