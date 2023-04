Barcelona sonha com Bernardo e Cancelo para a próxima época

Surge, então, a opção Barcelona. De acordo com o "Sport", os catalães pretendem contratar um lateral de topo e, face à incompatibilidade com Guardiola, crêem que conseguirão garantir Cancelo por empréstimo.

Bernardo termina contrato em 2025 e já assumiu o desejo de experimentar outros campeonatos. Cancelo está vinculado ao City até 2027, mas um alegado desentendimento com Pep Guardiola levou-o para o Bayern no verão, embora a imprensa dê conta de que os bávaros não pretendem pagar os 70 milhões de euros da opção de compra.

O lateral-direito, que também joga à esquerda ou, até, a médio, está disposto a fazer um esforço, como baixar o salário, desde que a aposta do Barcelona seja a longo prazo. Ou seja, um compromisso de que, embora o primeiro passo fosse uma cedência, o clube da Catalunha avançaria para a contratação em definitivo no futuro - por exemplo, no verão de 2024.



No caso de Bernardo, o Barcelona pretende contratar, pelo menos, dois craques de classe mundial, no verão, que assumam o estatuto de titulares indiscutíveis, ainda conforme avança o "Sport". Um deles é o eterno desejado Leo Messi, que ainda não renovou com o Paris Saint-Germain e pode regressar à "casa-mãe". O outro é o "10" da seleção portuguesa.

Já no verão passado, o Barcelona tentou a contratação de Bernardo. O treinador, Xavi, admitiu, na altura, que gosta muito do português, que por sua vez "gosta muito do Barcelona". No entanto, nada se concretizou.

Em setembro, o empresário do médio revelou, em declarações à Renascença, que houve "duas propostas concretas" por Bernardo Silva, uma do Barcelona e outro do PSG, "mas já um pouco fora do tempo".