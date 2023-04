Juventus com estádio parcialmente fechado devido a insultos a Lukaku

A Juventus foi condenada ao encerramento parcial do seu estádio, após insultos racistas a Lukaku, jogador do Inter, na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália realizada esta quarta-feira.

A decisão foi tomada pelo Tribunal Desportivo da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

A bancada Tribuna Sul vai estar fechada a adeptos na partida contra o Nápoles, a 23 de abril.

Já Juan Quadrado, da Juve, expulso no final da partida, vai cumprir três jogos de suspensão por ter “agredido” Handanovic. O guarda-redes do Inter, que também viu vermelho, apanhou um jogo de castigo.

O avançado Lukaku também foi suspenso, por uma partida, depois de, no entender do árbitro, ter festejado com provocações para os adeptos da Juventus, ao empatar a partida aos 94 minutos.