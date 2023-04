Frank Lampard regressa ao Chelsea como treinador interino até ao final da época

O Chelsea anunciou, esta quinta-feira, o regresso de Frank Lampard, como treinador interino da equipa masculina até ao final da época.

O antigo médio internacional português, de 44 anos, lenda do Chelsea enquanto jogador, assume o comando da equipa após o despedimento de Graham Potter, no domingo, e permite à direção dos "blues" procurar com maior tranquilidade um novo treinador para a próxima temporada.

Não é a primeira vez que Lampard ocupa o cargo: foi treinador do Chelsea durante época e meia, entre 2019 e 2021. Saiu a meio da segunda temporada devido aos maus resultados e foi substituído por Thomas Tuchel, que ganharia a Liga dos Campeões nessa mesma época.

Em setembro de 2022, Tuchel foi demitido e sucedeu-lhe Potter. Agora, o triângulo londrino fica completo, com o regresso de Lampard.

O antigo médio, que esteve no Everton na última temporada e meia - foi demitido em janeiro -, vai ser treinador do internacional português João Félix, que está emprestado ao Chelsea pelo Atlético de Madrid.