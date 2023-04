Abel e Vítor Pereira entram a perder na Libertadores

O Palmeiras perdeu no terreno dos bolivianos do Bolívar, por 3-1. A altitude de 3,625 metros em La Paz fez mal à equipa de Abel.

Defesa do título começa da pior maneira

O Palmeiras está, após a primeira jornada, no último lugar do grupo C da Libertadores, sem pontos, tal como o Barcelona SC, que perdeu (2-1) com o Cerro Porteño. Bolivianos e uruguaios lideram, ambos com três pontos.

O Flamengo iniciou a defesa do título com uma derrota, por 2-1, na visita ao Aucas, do Equador, a quase três mil metros de altitude.

A equipa de Vítor Pereira, que apostou nas segundas linhas, marcou primeiro, ao minuto 39, por Matheus França. No entanto, na segunda parte, o Aucas deu a volta ao texto. Erick Castillo, aos 58 minutos, e Roberto Ordóñez, aos 85, operaram a cambalhota equatoriana.

O campeão da Libertadores arranca, assim, do terceiro lugar do grupo A, sem pontos, tal como o Ñublense, que perdeu (2-0) com o Racing Club. Argentinos e equatorianos lideram o grupo, com três pontos.