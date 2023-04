Portugal quer receber final da Liga dos Campeões feminina em 2025

"Somos novamente candidatos à organização, em 2025, da final da Liga dos Campeões feminina, uma competição que já no passado [Restelo, 2014] acolhemos com sucesso", declarou, acrescentando que está "confiante que será mais uma candidatura com desfecho positivo".

No discurso de abertura do Congresso da UEFA, em Lisboa, esta quarta-feira, António Costa reiterou as felicitações à seleção feminina, pelo apuramento inédito e de "grande brilhantismo" para o Mundial 2023, e revelou a intenção de acolher a final da Champions feminina.

A Federação Portuguesa de Futebol já apresentou, junto da UEFA, a candidatura para a final da Champions de 2025. O estádio escolhido é Alvalade, do Sporting, com capacidade para 50.095 espectadores.

Em 2013/14, a única vez que Portugal acolheu a final da Liga dos Campeões feminina, 11.217 pessoas assistiram, no Estádio do Restelo, à vitória das alemãs do Wolfsburgo sobre as suecas do Tyreso, por 4-3.

No discurso de abertura do 47.º Congresso da UEFA, António Costa também revelou que a Ucrânia se mantém na candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Mundial 2030.